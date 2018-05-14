Еще в одной области Казахстана планируют развивать пляжный туризм, привлечены более $20 млн инвестиций

CA-NEWS (KZ) - Шардаринский район Южно-Казахстанской области является благоприятным регионом для развития пляжного туризма. Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций сообщил аким района Болатбек Кыстауов.

По его словам, на 255 га побережья Шардаринского водохранилища в ближайшее время начнется строительство 60 объектов, в том числе гостиницы, яхт клубы, рестораны, дома охотников и рыбаков, аквапарки. Объем инвестиций, привлеченных в туристический район, составляет 6,7 млрд тенге ($20,3 млн).

Аким отметил, что в районе также работают 19 предприятий. В прошлом году произведено продукции на сумму 7 млрд 844,5 млн тенге ($23,8 млн), рост по сравнению с 2016 годом составил 4,7%. В рамках программы индустриально-инновационного развития до сегодняшнего дня в районе реализовано 5 проектов на общую сумму 1 млрд 482 млн тенге ($4,5 млн).

«В текущем году объем промышленной продукции планируется довести до 8 млрд 960 млн тенге ($27,2 млн). В рамках программы индустриально-инновационного развития планируется привлечь инвестиции и одновременно запустить в районе 3 проекта. В частности, строительство завода по обработке рыбы ТОО «Байтерек ББМ», проектной стоимостью 200 млн тенге и производственной мощностью 600 тонн. На сегодняшний день завершено 70% строительных работ. Вместе с этим, строительство завода по обработке хлопка ТОО «Ай-Кажы» Ак-алтын» с производственной мощностью 20 тыс. тонн. Третий проект – реконструкция АО «Шардара ГЭС». При запуске данных проектов будет открыто 400 новых рабочих мест», - сказал Б.Кыстауов.

Водохранилище расположено на реке Сырдарья на территории Южно-Казахстанской области Казахстана. Построено в 1966 году. Длина водохранилища — 80 км, ширина — 25 километров. Площадь — 783 км², полный объём — 5,7 км³, полезный — 4,2 км. В 2008 году сообщалось, что критический максимум — 5,5 км. В маловодные годы может срабатываться ниже «мертвого объема», но при снижении объема до 0,5 км³ остаётся «грязная жижа».