В Карагандинской области в этом году посадят 480 гектаров леса

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области в этом году посадят 480 гектаров леса.

Как сообщает пресс-служба акимата области, 23 га засадят хвойными деревьями, остальную площадь - лиственными.

Новые деревья появятся в карагандинском, жанааркинском, темиртауском, кувском лесных хозяйствах и Каркаралинском национальном парке.

«Мы высаживаем двухлетние саженцы, которые выращиваем в собственном питомнике из семян. Деревья в высоту всего 10-15 сантиметров, норма приживаемости составляет 60%. Первые три года мы дополняем засаженную территорию, то есть если какие-то деревья не приживаются, то мы заменяем их новыми», - рассказал директор Каркаралинского государственного национального парка Ерлан Кутпанбаев.

После посадки территорию проверяет областная инспекция лесного хозяйства и животного мира. На один гектар леса приходится порядка 8 тыс. саженцев. Себестоимость одного саженца составляет 7-8 тенге.