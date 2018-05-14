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  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте на аттракционе «Небоскреб» внезапно умер 11-летний мальчик

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 12 мая в парке отдыха и развлечений "Анхор-Локомотив" после остановки в штатном режиме аттракциона «Небоскреб», в бессознательном состоянии был обнаружен одиннадцатилетний ребёнок, сообщила администрация парка.

Учащийся одной из школ Мирзо Улугбекского района столицы, 2007 года рождения, потерял сознание во время катания на данном аттракционе. Несчастный случай произошёл в 21:35 часов, в 21:36:35 (через полторы минуты) фельдшер медицинской службы парка, начал на месте оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. После чего, пострадавший был переведен в медпункт, в здании администрации парка. В процессе оказания первой медицинской помощи был осуществлен звонок в службу Скорой помощи. В 22:00 пострадавший в сопровождении фельдшера медицинской службы парка и близких пострадавшего, был вывезен в 1-городскую больницу, где по приезду была констатирована смерть.

13-14 мая на территории парка отменены все увеселительные мероприятия.

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