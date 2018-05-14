На развитие курорта Боровое правительство Казахстана выделило более $184,8 млн

CA-NEWS (KZ) - Правительство выделило 61 млрд тенге ($184,8 млн) на строительство инфраструктуры курорта Боровое (Бурабай). Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил аким Акмолинской области Малик Мурзалин.

По его словам, на озере Большое Чебачье определено 233 га, где будет строиться инженерная инфраструктура. После этого будут возводиться отели и другие объекты туристического бизнеса.

«В самом поселке Боровое в текущем году на 14 гектарах будем переделывать, уже начинаем и до конца этого года закончим. А дальше уже начинается строительство, там будут зона променада, аллеи, которые выходят к озеру. Будут небольшие отели, кафе, ресторанчики. При этом мы, естественно, не забываем о том, что надо проводить работу по качественному сервису и тому, чтобы цены были не очень высокими. Перед нами поставлена задача сделать курорт мирового класса», - сказал глава региона.

На эти цели государство выделило более 61 млрд тенге.

М.Мурзалин добавил, что за 2017 год в области было реализовано 117 проектов на общую сумму 10,2 млрд тенге ($30,9 млн).

«Большая работа проведена в целях сохранения и популяризации духовных ценностей региона. Так, в рамках подпрограммы «Рухани казына» в республиканский реестр проектов вошли 97 социокультурных и инфраструктурных проектов. В 2017 году реализовано 42 проекта на сумму 298 млн тенге. В текущем году дан старт 56 проектам.

Одним из главных результатов в этом направлении стало включение в республиканский список «100 сакральных мест» 10 объектов Акмолинской области: археолого-этнографический комплекс Кумай, поляна Абылай хана, пещера Кенесары, мавзолей Батыгай, гора Окжетпес, мавзолей-некрополь Кабанбай батыра, мазары «Беспакыр», Баубек батыра. Сегодня эти объекты являются общенациональным достоянием», - отметил аким.

С целью развития и популяризации Ботайской культуры на территории области планируется создание Музея под открытым небом – археолого-этнографического комплекса «Визит Центр «Ботай» на территории Бурабайского района.

«В Коргалжынском районе представлено больше 80% всего птичьего разнообразия нашей страны. Именно здесь открылся первый в республике региональный орнитологический центр. Этот проект инициирован и полностью профинансирован предпринимателем Туспековой Куралай на сумму 53,5 млн. тенге. Уже с июня начинаются первые школьные экспедиции. Также на базе центра в этом году планируются открытие лаборатории, четырех наблюдательных пунктов, проведение фестиваля спортивной орнитологии (bird watching festival), комплексные научно-познавательные выездные орнитологические мероприятия на общую сумму 25 млн тенге.

В рамках спецпроекта «Туган жер», который призывает казахстанцев горячо любить малую родину, знать свои истоки, культуру и обычаи своего народа, в Коргалжынском районе состоялось открытие национально-туристического комплекса «Балтабек». Здесь туристам предложены конные прогулки и охота в сопровождении казахских породистых собак Тазы и Тобет», - рассказал отметил глава региона.