Беларусь и Таджикистан подпишут план взаимоотношений до 2020 года

CA-NEWS (TJ) - Сегодня в Таджикистан с трехдневным официальным визитом приедет президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

В рамках визита, который продлится до 16 мая, запланированы переговоры Александра Лукашенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые пройдут в формате один на один и в расширенном составе, сообщает МИД РТ.

Главы государств рассмотрят итоги и дальнейшие планы по развитию торгово-экономического сотрудничества, производственной кооперации, реализацию совместных проектов и инвестиционное взаимодействие, а также работу на рынках третьих стран. По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

Предполагается также, что лидеры двух стран примут участие в церемонии открытия национальной выставки Беларуси в Таджикистане и ряде других мероприятий.

Ожидается, что Беларусь и Таджикистан подпишут дорожную карту двустороннего сотрудничества на 2019-2020 годы, передает информационное агентство БЕЛТА.

«Самое главное, чего мы ожидаем от визита, это конвертации той доверительности отношений, которая сложилась между президентами, в практические дела. Прежде всего, в сфере кооперации. Мы давно говорим, что готовы помогать Таджикистану и идти с ним далеко», - говорит посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов.

Олег Иванов отметил, что в предыдущие годы в силу ряда факторов конкретное торгово-экономическое сотрудничество с Таджикистаном развивалось от случая к случаю.

«Сейчас мы уже наметили достаточно прагматичную, прикладную программу наших совместных действий, прежде всего в торгово-экономической сфере. Именно поэтому в рамках визита будет подписана дорожная карта двустороннего сотрудничества Беларуси и Таджикистана на 2019-2020 годы», - рассказал дипломат.

По его словам, дорожная карта включает все основные направления сотрудничества, в том числе торгово-экономическое, гуманитарное, культурное. Есть в ней и элемент военно-технического сотрудничества.

«Это всеобъемлющая программа работы, как на государственном, так и на межотраслевом и ведомственном уровнях», - пояснил Олег Иванов.

Во время официального визита Президента Беларуси планируется подписать порядка 15 двусторонних документов. Среди них, кроме уже упомянутой дорожной карты, совместное заявление президентов, ряд соглашений, планы совместной работы между некоторыми ведомствами.