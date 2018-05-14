В Акмолинской области в озеро Копа выпустили рыбу, способную оздоровить воду

CA-NEWS (KZ) - В озеро Копа города Кокшетау выпустили порядка 90 тыс. белых амуров и толстолобиков, сообщает пресс-служба Акмолинской области.

По словам специалистов, рыбы травоядные, питаются водорослями, планктоном. Они оздоровят озеро, увеличат содержание кислорода.

«В озере Копа осенью, когда лед был толстым, уровень кислорода составлял 7 единиц. Благодаря вот таким биомелиоративным мероприятиям мы надеемся поднять его уровень к следующей зиме до 7,5-7,7 единиц. Мы будем проводить и другие работы по аэрорации озера. Кроме того, по просьбе ученых и депутатов городского маслихата, чтобы от запуска травоядной рыбы был максимальный эффект, мы, наверное, здесь запретим лов рыбы на два года», — сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования Руслан Аубакиров.

Для сохранения и развития биоресурсов водоемов области в течение последних 2 лет по бюджетной программе выделяются денежные средства. Если в прошлом году для биомелиорации озер было выделено 10 млн тенге, то в текущем году - 40 млн тенге.

Кроме того, в Чаглинское водохранилище выпущены карпы и караси.