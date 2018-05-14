Казахстанские самбисты завоевали больше всех медалей на Чемпионате Азии в Улан-Баторе

CA-NEWS (MNG) - На Чемпионате Азии в Улан-Баторе казахстанские самбисты завоевали 22 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых медалей. Всего общее количество завоеванных медалей – 51. В турнирной таблице Казахстан на 1 месте, сообщает «Хабар-24».

По количеству медалей на втором месте расположились хозяева турнира, монгольские спортсмены уступили нам по количеству золотых медалей. На третьем месте туркменские самбисты.

Напомним, с 11 по 14 мая в г.Улан-Батор (Монголия) прошел Чемпионат Азии по самбо среди взрослых, молодежи и юниоров. Турнир приурочили к 50-летию монгольского самбо. Чемпионат Азии считается подготовкой к Азиатским играм который пройдет в этом году с 29 августа по 1 сентября в Джакарте (Индонезия).