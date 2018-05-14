Н.Нигматулин и С.Ниязходжаев обсудили укрепление казахстанско-узбекистанских отношений

CA-NEWS (KZ) - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин принял посла Узбекистана в Казахстане Саидикрама Ниязходжаева.

Как сообщает пресс-служба палаты парламента, спикер поздравил дипломата с вступлением в должность и выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахстанско-узбекских отношений, в том числе и на межпарламентском уровне.

Н.Нигматулин подчеркнул, что сегодня благодаря совместной работе, основанной на взаимопонимании лидеров двух государств, налажен интенсивный политический диалог, эффективно развивается многоплановое взаимодействие. По его словам, прочный фундамент для дальнейшего всестороннего сотрудничества заложили состоявшиеся в прошлом году визиты президентов Казахстана и Узбекистана Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиеева, результатом которых стало подписание Совместной декларации о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства.

В свою очередь С.Ниязходжаев отметил динамику казахстанско-узбекских отношений, которые за последнее время, по словам дипломата, поднялись на новый уровень стратегического партнерства. Как подчеркнул посол, открытые отношения руководителей двух государств позволили больше сблизиться народам Казахстана и Узбекистана.

В ходе встречи обсуждены также вопросы регионального и приграничного взаимодействия, культурно-гуманитарного сотрудничества. Собеседники акцентировали внимание на необходимости укрепления экономического потенциала Центральной Азии.