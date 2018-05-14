Крупнейшая компания в Монголии по производству напитков планирует открыть оптовый склад в Бурятии

CA-NEWS (MNG) - Крупнейшая компания в Монголии по производству напитков, алкогольной и молочной продукции APU Company планирует открыть оптовый склад в Бурятии. Встреча руководства компании и главы Бурятии Алексея Цыденова состоялась в субботу, 12 мая, сообщает пресс-служба правительства республики.

Делегацию монгольской компании возглавил генеральный директор APU Company Ц.Эрдэнэбилэг. В Бурятию прибыли также топ-менеджеры компании - директора по маркетингу А.Дандарова, по экспорту Г.Ганзориг, по развитию бизнеса в России Т.Энхтур. Правительство Бурятии представляли зампред по экономическому развитию Игорь Зураев, министр экономики Александр Бардалеев, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Юлия Дагданова, генеральный директор Фонда регионального развития Борис Дымбрылов.

«Знаю, что вы являетесь крупнейшей компанией в Монголии по производству напитков, алкогольной и молочной продукции, думаю, у вас тоже есть предложения по вариантам взаимного сотрудничества, мы готовы обсудить», - сказал Алексей Цыденов.

Генеральный директор APU Company и директор по маркетингу рассказали о компании, выпускаемой продукции и опыте работы на российском рынке. «Предприятие было образовано в 1924 году, производили алкогольные и безалкогольные напитки. С 2014 года начали работать по молочному направлению, абсолютно с нуля построили современный молочный комбинат. Мы поставляем на экспорт нашу продукцию на территорию России через дочернюю компанию в Красноярске. Сейчас возим продукцию транзитом в Красноярск, минуя Бурятию, получается не совсем удобное логистическое плечо», - отметила Арюна Дандарова.

В ходе деловой беседы стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. Так, руководство APU Company заинтересовано в открытии в республике оптового склада производимой продукции.

Во время визита в Бурятию монгольская сторона ознакомилась с рядом инвестиционных площадок, также состоялись встречи топ-менеджеров APU Company с руководством республиканских министерств сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и торговли. Во время переговоров были даны разъяснения по механизму сопровождения проектов Фондом регионального развития Бурятии, организованы консультации таможенной и налоговой служб.