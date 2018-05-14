В Узбекистане найдена повешенной еще одна девочка-подросток

CA-NEWS (UZ) - Правоохранительные органы Самаркандской области ведут расследование по факту сомнительной гибели 16-летней девушки из села «Кулбапоён». 17 апреля ученица 9-го класса средней школы №45 в Самаркандском районе была найдена повешенной в коровнике во дворе своего дома, передает centralasian.org.

Как утверждает один из соседей покойной, до самоубийства девушка-подросток долгое время конфликтовала со своей школьной учительницей. "Учительница сильно издевалась над ней. Говорят, что девочка, не выдержав таких мучений, взяла и повесилась. Жаль, погубила свою молодую жизнь", – говорит он.

​Руководство школы отказалась от комментариев произошедшего.

Карим Саттаров, активист села «Кулбапоён», в котором жила повесившаяся школьница, опроверг информацию о том, что девочка наложила на себя руки из-за давления учительницы.

– Я лично ходил в школу, в которой училась эта девочка. Ее учительница действительно была очень строгой и требовательной. Но так она относилась ко всем своим ученикам. Она ходила по домам учеников, которые пропускали уроки. Спросил у учеников о том, била ли она их. Но они промолчали. Мне сказали, что скончавшаяся девочка училась слабо. Она было тихоней. Что послужило причиной суицида – пока неизвестно. Расследование ведет прокуратура, – сказал активист села.

Члены семьи покойной отказались общаться с прессой.

В последнее время в Узбекистане часто фиксируются случаи суицида среди подростков и молодежи. Ученица 9-го класса средней школы №69 в Яшнабадском районе города Ташкента Н.О. 3 мая этого года была обнаружена повешенной в собственном доме.