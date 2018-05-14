Казахстан начнет собирать вертолеты

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области с 2018 года начнется сборку вертолетов Ми-8/17. Об этом 14 мая на правительственном часе в мажилисе «Актуальные вопросы развития оборонно-промышленного комплекса» сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов.

По его словам, крупноузловая сборка вертолетов будет проводиться на базе Алматинского авиаремонтного завода.

«Вертолет показал себя практически и в народном хозяйстве, и в Вооруженных силах многих стран», - отметил глава ведомства.

Он добавил, что на базе авиационно-технического центра в этом году запланировано проведение капитального ремонта 10 самолетов фронтовой и 4 самолетов военно-транспортной авиации.

«Сегодня в нашем центре в Астане ремонтируются вертолеты из Российской Федерации, Украины, стран Закавказья, Центральной Азии и Монголии», - сказал Б.Атамкулов.

Также, по его данным, центр подготовил 60 пилотов для сопредельных государств.

Военно-транспортный вариант вертолета типа Ми-8/17 является одним из наиболее интенсивно эксплуатируемых вертолетов в своем классе. Универсальность и высокие летно-технические характеристики сделали вертолеты этого типа одними из самых популярных в мире. Они предназначены для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске, могут использоваться для спасательных операций, а также нести вооружение.