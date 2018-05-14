Парламент Таджикистана обсудит Стратегию развития промышленности на период до 2030 года

CA-NEWS (TJ) - Совет Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) рассмотрит в понедельник Стратегию развития промышленности в Республике Таджикистан на период до 2030 года, сообщает Авеста.

Как сообщается, члены Совета обсудят поправки в ряд законов РТ и двухсторонние соглашения, в том числе финансового характера.

В частности, будут обсуждены финансовые соглашения по проектам «Управление твердо-бытовыми отходами города Куляб» и «Строительство автомобильной дороги Куляб-Калъаихумб, участок Куляб-Шурообод и участок Шкев-Калъаихумб».

Депутаты рассмотрят Соглашение между правительствами Таджикистана и Иордании об экономическом, торговом, научном и техническом сотрудничестве.

Также планируется обсудить Стратегию развития промышленности в РТ на период до 2030 года и внесение поправок в закон РТ «О государственной службе».