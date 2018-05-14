В Омске состоялся национальный казахский праздник «Той Думан» (фото)

CA-NEWS (KZ) - В Омске состоялся национальный казахский праздник «Той Думан».

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России, артисты из РК, Омска и Омской области представили концерт, исполняя национальные песни и танцы.

Омичи смогли попробовать свои силы в казахских национальных видах спорта, а также насладиться бешбармаком, пловом, баурсаками, шашлыками и другими угощениями. Ознакомиться с казахской культурой решила также делегация из Германии.

«Национальный праздник – это лицо, душа и гордость любого народа. Так передаются обычаи, традиции, культура. Гости нашего праздника смогут познакомиться с национальной кухней, искусством танца и песен, народными промыслами», – рассказала председатель центра казахской культуры «Мөлдiр» и автор проекта «Той Думан» Алтынай Жунусова.