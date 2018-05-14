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  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Армия Казахстана приняла на вооружение 60 бронированных колесных машин «Арлан»

CA-NEWS (KZ) - Армия Казахстана приняла на вооружение 60 бронированных колесных машин «Арлан». Об этом 14 мая на правительственном часе в мажилисе «Актуальные вопросы развития оборонно-промышленного комплекса» сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов.

«Сегодня на вооружение принято 60 «Арланов» с колесной базой 4х4. На следующий год мы поставим еще 30. Следующий тип машин – это 8х8, который заменит БТР-82», - сказал глава ведомства.

Генеральный директор ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» Ербол Салимов добавил, что на заводе в течение двух лет испытывается новая платформа 8х8. В 2019 году два новых «Арлана» поступят для опытно-войсковой эксплуатации и определения тактико-технических характеристик.

«Арлан» – многоцелевая бронированная колесная машина с усиленной противоминной защитой по типу MRAP (mine resistant ambush protected - защищенная от подрыва мин и атак из засад). Машины данного типа обладают большим дорожным просветом, V-образным днищем, позволяющим противостоять осколкам и рассеивать энергию взрыва.
«Арлан» обладает высокой противоминной защитой уровня STANAG 3 A и 3 B – 8 килограммов в тротиловом эквиваленте под каждым колесом и столько же под днищем, 50 кг тротиловом эквиваленте на расстоянии 5 м. Машина выдерживает выстрелы из стрелкового оружия бронебойными патронами калибра 7,62 миллиметра, снайперской винтовки Драгунова и патронами калибра 12,7-мм стандарта НАТО.
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