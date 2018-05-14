РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Появилось фото напавшего на прохожих в Париже уроженца Чечни

CA-NEWS (CA) - В интернете появилась фотография уроженца Чечни Хамзата Хасана Азимова, напавшего на прохожих в Париже12 мая. Снимок опубликовало издание France Info.

По его информации, Азимов родился в 1997 году в Чечне, а в 2010-м ему было предоставлено французское гражданство.

Его родители задержаны французской полицией и находятся под стражей, их допрашивают.

По данным Europe 1, молодой человек был известен спецслужбам как потенциальная угроза национальной безопасности. Отмечалось, что он был близок к радикальным исламистам и имел некие связи с лицом, находящимся в Сирии.

Нападение на прохожих в Париже было совершено вечером 12 мая. В результате атаки один человек погиб, несколько получили ранения. Злоумышленник был убит. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Новости по теме:

print
  • Французские сми назвали имя устроившего резню в Париже уроженца Чечни
  • «Евровидение-2018» выиграла певица из Израиля Нетта
  • Экспедиция QazaqGeography "Арал-2018" прибыла в Узбекистан
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×