Появилось фото напавшего на прохожих в Париже уроженца Чечни

- Азия и мир, происшествия
- 13:41, 14 мая 2018
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CA-NEWS (CA) - В интернете появилась фотография уроженца Чечни Хамзата Хасана Азимова, напавшего на прохожих в Париже12 мая. Снимок опубликовало издание France Info.
По его информации, Азимов родился в 1997 году в Чечне, а в 2010-м ему было предоставлено французское гражданство.
Его родители задержаны французской полицией и находятся под стражей, их допрашивают.
По данным Europe 1, молодой человек был известен спецслужбам как потенциальная угроза национальной безопасности. Отмечалось, что он был близок к радикальным исламистам и имел некие связи с лицом, находящимся в Сирии.
Нападение на прохожих в Париже было совершено вечером 12 мая. В результате атаки один человек погиб, несколько получили ранения. Злоумышленник был убит. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».