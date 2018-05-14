Эмомали Рахмон: Абсолютное большинство жертв конфликтов в мусульманских странах составляют мусульмане

CA-NEWS (TJ) - Начало третьего тысячелетия обрушило на человечество тяжелые политические скандалы, войны, кровопролития на почве религии, бесчисленные политические, экономические и культурные революции и противостояния, урон от которых значительно больше по сравнению с двумя предыдущими мировыми войнами. Об этом на встрече с представителями общественности, прошедшей в минувшую субботу в городе Душанбе, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«Сегодня великие страны мира находятся в тяжелейшем положении холодной войны и превратили науку, информацию, экономику, технику, технологию и даже религию в средство распространения и утверждения политических, групповых и региональных интересов», – подчеркнул президент.

По словам главы государства, «такое положение ослабляет систему миропорядка, расшатывает всеобщую справедливость, способствует навязыванию и насильственному экспорту чужих ценностей и всё больше осложняет ситуацию с правами и свободами человека».

«В настоящее время в ряде мусульманских стран в результате вмешательства заинтересованных иностранных кругов горят и разрушаются места проживания населения, города и тысячелетние исторические памятники, гибнут тысячи невинных людей. Другими словами, абсолютное большинство жертв таких вмешательств и конфликтов составляют мусульмане», – заявил Эмомали Рахмон.

«Возникает вопрос, разве человек создан на земле для организации таких трудностей и разрушений? Конечно, это не так и так не должно быть. Ни природа, неотъемлемой частью которой является человек и ни Создатель, который желает для человека облегчения, спокойствия, счастья и справедливости, не приемлют это.

Значит, всё это результат действий самих людей, то есть у истоков всех этих беспорядков стоит безграмотность, низкий уровень культуры и невежество. Как говорится, «Ислам по природе своей не имеет изъянов, и каждый изъян в мусульманстве нашем», – подчеркнул глава государства.

«Каждый житель страны должен глубоко осознавать один очень важный вопрос: сегодняшняя ситуация в мире даст возможность для существования и развития только тем народам и нациям, которые наряду со своей мудростью, продвинутостью с точки зрения технологии и своей творческой созидательностью, которые также должны быть объединены, уметь в любых условиях защищать стратегические цели государства, существование своей нации и не стать игрушкой в руках предвзятых политических кругов. То есть, народ должен иметь высокий национальный менталитет и чувство патриотизма, быть стойким, терпеливым, идти вперед по историческому пути, избранному Конституцией», – заявил президент.