Жизнь в Центральной Азии: Дизайнер из Каракалпакстана посвятила коллекцию одежды Аралу

CA-NEWS (UZ) - Обычаи каракалпакского народа формировались веками, и многие из них дошли до наших дней. В этом большая заслуга не только народа, но и ремесленников, которые дают новую жизнь древним традициям, воплощая их в своих работах. Молодой дизайнер из Нукуса Айзада Сейтибаева создаёт национальную одежду в современном стиле. Каждая из её коллекций показывает самобытность народа. Особенно популярны свадебные наряды этого мастера. Но её одежда – это не только о красоте и для красоты. Как с помощью платья можно заявить о проблемах Аральского моря, Айзада объяснила «Открытой Азии онлайн».

Сегодня я учусь в Западном университете в Баку, на факультете международных отношений. Но в дизайнерской сфере я не получала никакого образования, кроме того, что окончила колледж по специальности «модельер-дизайнер». Это с детства было моим хобби, которое превратилось в частичку души.

Когда я училась в начальных классах, моя мама работала в музее. Я каждый день ходила к ней на работу после учебы, мне было интересно наблюдать за старыми нарядами, изучать их. В то время в музее работала сотрудница, которая постоянно нашивала каракалпакские национальные орнаменты на разные кошельки или на сумки. Она научила меня вышивать, так у меня и появился интерес создавать одежду. Уже после окончания колледжа у меня получилось открыть свое маленькое предприятие ручных изделий и костюмов с национальным колоритом.

В 2012-м меня пригласили в качестве модели на фестиваль «Асирлар Садоси» («Эхо веков»), после чего у меня возникло огромное желание самой тоже попробовать создать коллекцию. Уже год спустя, в 2013-м, при поддержке моих учителей и директоров в колледже мне удалось сделать первое свое маленькое дефиле.

Кусочек истории в свадебном платье



В своих костюмах я не придерживаюсь конкретного стиля. Люблю удобную и комбинированную одежду, которую можно надевать на мероприятия и в повседневной жизни. Очень нравится создавать наряды для свадьбы – пожалуй, одного из самых главных событий в жизни молодых людей. Всем хочется, чтобы это событие было красивым, необычным и незабываемым. И нам очень приятно видеть, что молодые люди вспоминают и чтят народные традиции, обычаи и очень часто заказывают свадебные наряды в национальном стиле.

Мы подходим к каждому заказу индивидуально и идём навстречу идеям и пожеланиям таких клиентов. Поэтому каждое такое событие – для нас отдельная история. Кроме того, особенно приятно и то, что многие молодожёны, обратившиеся к нам, в Nukus Style, приходят снова, чтобы заказать красивую одежду в национальном стиле уже для своих детей...

В основном я использую натуральные ткани, но также люблю собирать ткани других стран и национальностей – чтобы сделать симбиоз.

Вдохновение приходит внезапно и неожиданно: когда слушаю историю нашего края или же узнаю о некоторых традициях, связанных с одеждой. Хочется внести новизну, при этом сохраняя традиции. Очень люблю изучать историю наших предков, и мне повезло, так как моя мама является доктором исторических наук. Я всегда спрашиваю её совета в вопросах этнографии.

Маленький бизнес

В 2015 году я открыла своё маленькое предприятие: начала выпускать коллекции, в основном удобные для продажи, для повседневной жизни. Самые первые костюмы я не продавала, хотела сохранить их для себя на память, но мы много раз делали копии из этой коллекции.

Сегодня фирма ООО «Nukus style» работает в небольшом составе девушек и женщин, которые хорошо и профессионально выполняют свои обязанности. Два человека – это закройщики, четыре швейницы, шесть вышивальщиц и четыре ученицы. К сожалению, мы ещё не начали выпускать одежду массово, пока занимаемся индивидуальными заказами. Но в дальнейшем планируем выпускать наряды – и под производство, и на экспорт.

Основные наши постоянные клиенты – это певицы, ведущие, дикторы, театральные актёры. Они хотят, чтобы для них придумывали костюмы в эксклюзивном варианте. Кроме того, любителями коллекций являются молодые люди.



Проезжая пустыню, что когда-то была чистым зелёным морем, я осознала всю катастрофу, которая происходит сейчас на наших землях. Мою душу одолела грусть, что нет того самого, что было много лет назад. Это массовая потеря, касающаяся всех. Эта глобальная проблема заставляет задуматься каждого из нас. Но все ли знают об этом? Осознают ли?!

Я хотела выразить эту катастрофу в своей коллекции «Берега Арала», чтобы привлечь внимание каждого человека – до единого.

Я хотела показать всю грусть моря, потерявшего 80% своей воды. Этой коллекцией я хочу выразить те свои чувства, которые словом не сказать. Придёт время, и я докончу свою коллекцию, но уже с волнующей радостью, переполняющую душу надеждами на лучшее...