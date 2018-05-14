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  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии прошел Национальный день посадки деревьев

CA-NEWS (MNG) - В Монголии в субботу, 12 июня прошел Национальный день посадки деревьев, который является крупнейшим в стране мероприятием по посадке деревьев и уходу за природой, сообщает Хinhuanet.

Монголия начала отмечать день посадки деревьев с 2010 года в субботний день на второй неделе мая и октября каждого года.

Мероприятие является частью усилий Монголии по возрождению страны, повышению осведомленности среди граждан, особенно молодых поколений, и борьбе с изменением климата. В этот день руководители стран, государственные служащие, сотрудники компании и даже школьники выходят на улицу, чтобы выполнить обязательство по посадке деревьев.

В субботу, 12 мая президент Монголии Халтмаагийн Баттулга принял участие в посадке деревьев в Улан-Баторе. «Только посадить (деревья — ред.) недостаточно, нужно заботиться о том, чтобы их вырастить», - сказал он, призывая граждан заботиться о посаженных деревьях.

По оценкам, около двух миллионов человек и 68 900 организаций за последние годы посадили 10,5 миллионов деревьев и растений по всей Монголии. Выживаемость посаженных деревьев составляет 75%.

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