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  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Карагандинской области парень выстрелил из дробовика в 5 человек

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области парень выстрелил в 5 человек.

Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел региона, 10 мая бригада скорой помощи из одного дома в 4 квартале города Темиртау доставила и госпитализировала 5 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет с дробовыми ранениями.

По подозрению в совершении преступления задержан 20-летний житель города, который признался, что в ходе конфликта с потерпевшими нанес огнестрельные ранения.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 24-99 части 2 «Покушение на убийство» Уголовного кодекса Казахстана. Подозреваемый арестован.

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