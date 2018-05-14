Президент Туркменистана объявил выговор председателю госконцерна «Туркменхимия»

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор председателю госконцерна «Туркменхимия», сообщает 13 мая пресс-служба главы государства.

«Распоряжением президента Туркменистана за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за проводимыми Концерном работами председателю государственного концерна «Türkmenhimiýa» Ныязлыеву Ныязлы Мырадовичу объявлен выговор», - говорится в сообщении.

Госконцерн «Туркменхимия» был создан в 2007 году с целью организации управления предприятиями, производящими и распределяющими минеральные удобрения и химическую продукцию в Туркменистане.

В состав концерна входят девять производственных предприятий, структура по оказанию услуг в реализации минеральных удобрений потребителям («Докунхимия») и отраслевой научно-исследовательский институт (Институт химии).