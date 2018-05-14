РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Туркменистана объявил выговор председателю госконцерна «Туркменхимия»

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор председателю госконцерна «Туркменхимия», сообщает 13 мая пресс-служба главы государства.

«Распоряжением президента Туркменистана за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за проводимыми Концерном работами председателю государственного концерна «Türkmenhimiýa» Ныязлыеву Ныязлы Мырадовичу объявлен выговор», - говорится в сообщении.

Госконцерн «Туркменхимия» был создан в 2007 году с целью организации управления предприятиями, производящими и распределяющими минеральные удобрения и химическую продукцию в Туркменистане.

В состав концерна входят девять производственных предприятий, структура по оказанию услуг в реализации минеральных удобрений потребителям («Докунхимия») и отраслевой научно-исследовательский институт (Институт химии).

print
  • НАСА планирует использовать мини-вертолет на Марсе (видео)
  • В КНДР назвали даты публичного закрытия ядерного полигона
  • Взрывы прогремели в трех церквях Индонезии: 9 человек погибли, 40 ранены
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×