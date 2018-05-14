Ботанический сад в Астане украсят около 100 тыс. деревьев и кустарников

CA-NEWS (KZ) - Строительство ботанического сада в Астане завершится к 1 июля.

Как сообщает пресс-служба акимата города со ссылкой на АО «Астана-Зеленстрой», в ботаническом саду будет высажено 94 тыс. деревьев и кустарников. В частности, его украсят береза черная, клен приречный, клен красный, клен остролистный, клен полевой, можжевельник обыкновенный, орех маньчжурский, пихта сибирская, сосна обыкновенная, туя западная, черемуха виргинская и другие.

Строительство сада началось в 2016 году. В рамках реализации проекта предусмотрена круглая площадь (входная зона), закрытая оранжерея, искусственный водоем, информационный центр, пешеходный мост.

Также здесь будут производиться научные разработки, познавательные, учебно-просветительные, развлекательные, экологические и природоохранные мероприятия. Жители и гости столицы смогут посещать сад круглый год.

Располагаться современный парк будет на левом берегу, его площадь составит порядка 100 гектаров.