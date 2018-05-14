В Карагандинской области восстанавливается популяция сайги и архаров

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области восстанавливается популяция сайги и архаров. Об этом сообщил главный специалист отдела животного мира Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства Евгений Протас.

По его словам, если в прошлом году в регионе насчитывалось 7,5 тыс. архаров, то в этом, по предварительным подсчетам, эта цифра составит 8 тысяч. Сайги значительно больше: в прошлом году популяция насчитывала около 52 тыс. особей, в этом году, по прогнозам специалистов, она увеличится на несколько тысяч.

Популяции архара и сайги охраняются на всей территории Казахстана. Охота на них запрещена. Браконьер, застреливший взрослого самца архара, должен будет возместить ущерб в размере 1,5 тыс. расчетных показателей (3,6 млн тенге) и выплатить штраф до 5 тыс. МРП (12 млн тенге).

За одного убитого взрослого сайгака сумма ущерба составляет 500 МРП (1,2 млн тенге).

В 2017 году в области зарегистрировано 2 факта охоты на архаров и 10 фактов охоты на сайгу.