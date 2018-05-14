РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Ирана предложил главе МИД Туркменистана газовые сделки и транзит электричества

CA-NEWS (TM) - Президент Хасан Рухани сказал находящемуся с визитом министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову, что Иран готов предоставить Туркменистану технические и инженерные услуги, сообщает MEHR.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил в ходе встречи что, нет никаких препятствий для дальнейшего развития иранско-туркменских отношений.

По словам Рухани, Иран готов выполнять контракты по строительству дорог. Кроме того, глава Ирана выразил заинтересованность в подписании соглашений в транспортной и торговой сферах, а также по своповым газовым сделкам и транзиту электричества.

Глава МИД Туркменистана, в свою очередь, выразил готовность к долговременным соглашениям с Ираном в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

«У двух стран есть достаточные возможности для сотрудничества во всех областях, включая энергетику», - добавил Рашид Мередов.

print
  • В Таджикистане найдена амфора с останками человека (фото)
  • Явка на парламентских выборах в Ираке составила 44,54%
  • Назарбаев написал человеку, который стал самым старым премьер-министром в мире
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×