Президент Ирана предложил главе МИД Туркменистана газовые сделки и транзит электричества

CA-NEWS (TM) - Президент Хасан Рухани сказал находящемуся с визитом министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову, что Иран готов предоставить Туркменистану технические и инженерные услуги, сообщает MEHR.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил в ходе встречи что, нет никаких препятствий для дальнейшего развития иранско-туркменских отношений.

По словам Рухани, Иран готов выполнять контракты по строительству дорог. Кроме того, глава Ирана выразил заинтересованность в подписании соглашений в транспортной и торговой сферах, а также по своповым газовым сделкам и транзиту электричества.

Глава МИД Туркменистана, в свою очередь, выразил готовность к долговременным соглашениям с Ираном в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

«У двух стран есть достаточные возможности для сотрудничества во всех областях, включая энергетику», - добавил Рашид Мередов.