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  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе прибыли около 150 белорусских производителей со своей продукцией

CA-NEWS (TJ) - Около 150 белорусских компаний и организаций представят свою продукцию в Национальной выставке Беларуси в Душанбе. Выставка, которая проводится в рамках официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Таджикистан, откроется завтра, 15 мая.

«Национальная выставка Беларуси в Таджикистане станет самым масштабным выставочным мероприятием Республики Беларусь за рубежом за последние пять лет», - сообщает Торгово-промышленная палата Таджикистана.

По данным Палаты, в выставке примут участие компании и организации, представляющие ключевые отрасли экономики Беларуси: машиностроение и транспорт, химия и нефтехимия, строительство и деревообработка, сельское хозяйство и продовольствие, здравоохранение и фармацевтика, наука и технологии, образование и книгопечатание, спорт и туризм.

«Торжественная церемония открытия мероприятия состоится 15 мая, а уже 16 и 17 мая выставка будет доступна для посещения», - говорится в сообщении.

В экспозиции в частности масштабно будет представлена продукция «Минского тракторного завода», «Белаза», «Гомсельмаша», «Лидагропроммаша», «Лидсельмаша», «Бобруйскагромаша», «Амкодора», «Минского автомобильного завода», «Белкоммунмаш» и многих других предприятий Минпрома Беларуси.

В рамках выставки будет представлена экспозиция производителей продуктов питания, организованная министерством сельского хозяйства и продовольствия и областными исполнительными комитетами.

В обширной пищевой экспозиции представлены все без исключения области Беларуси; 56 компании-производителей мясной, молочной, кондитерской и хлебобулочной продукции, а также производители алкогольных напитков.

Кроме того, белорусские компании представят строительные материалы, продукцию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, фармацевтические препараты и медицинское оборудование им прочее.

По данным Агентства по статистике при президенте РТ, таджикско-белорусский товарооборот в 2017 году составил около 40 миллионов долларов, что почти на 90% больше показателя 2016 года. В структуре товарооборота между двумя странами около 37 миллионов долларов приходится на импорт белорусской продукции Таджикистаном.

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