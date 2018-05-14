Две дороги перекрыты селем в Алматы и Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - В Алматы и Алматинской области зафиксированы два случая перекрытия дороги из-за схода селя.

Как сообщает 14 мая пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, в ходе обследования в Аксайском ущелье в Наурызбайском районе Алматы установлено, что в связи с выпадением обильного дождя по речке Кызылжар (приток реки Аксай) произошел селевой выброс объемом 800 кубометров.

По данным КЧС, селевая масса перекрыла автодорогу местного значения, ведущую к детскому лагерю, продолжает течь по асфальту. Жертв и разрушений нет. Личный состав и крупногабаритная техника ГУ «Казселезащита» проводят работы по устранению последствий.

Также в Талгарском районе Алматинской области в связи с выпадением обильных продолжительных осадков в виде дождя со склона горы Верблюд произошел сход грязевой массы объемом 60 кубометров. В результате частично перекрыта автодорога местного значения «Талгар – летний лагерь «Спутник». На месте организовано дежурство. Местный исполнительный орган выдал предписание об устранении и временном закрытии автодороги.