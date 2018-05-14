Глава МИД Монголии встретился с замминистра сельского хозяйства России

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Дамдины Цогтбаатар принял 14 мая заместителя министра сельского хозяйства России Елену Астраханцеву. Она является также действующим членом комитета по выдвижению города Екатеринбурга в кандидаты для проведения международной выставки «ЭКСПО-2025», сообщает Монцамэ.

Во время встречи Елена Астраханцева подробно рассказала о концепции организации Всемирной универсиальной выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге и её планах. Она также подчеркнула, что Екатеринбург поставил перед собой цель стать «умным городом», основанным на новых и лучших технологиях.

Всемирные выставки, официально известные как Международные (зарегистрированные) выставки могут состояться каждые 5 лет, длиться 6 месяцев. Кандидатами на проведение Всемирной выставки Экспо-2025 являются Екатеринбург (Россия), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Решение по выбору города проведения ЭКСПО-2025 будет приниматься в ходе голосования на 164-й Генеральной Ассамблее Международного бюро выставок в Париже в ноябре 2018 года.