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  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Переговоры по Сирии в Астане проходят в закрытом режиме

CA-NEWS (KZ) - В столице Казахстана сегодня стартовал новый раунд мирных переговоров по Сирии в рамках так называемого «астанинского процесса» с участием делегаций «всех стран-гарантов», сообщают казахстанские сми.

Россия, Турция и Иран выступают гарантами режима прекращения огня в Сирии на переговорах в Астане, которые проходят отдельно от межсирийских переговоров, проводимых в Женеве при посредничестве ООН. Стороны, согласно информации МИД Казахстана, обсудят текущую ситуацию в Сирии, в том числе положение в зонах безопасности.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Казахстана Ануара Жайнакова, переговоры проходят в закрытом режиме. Прибытие делегации сирийской вооруженной оппозиции, по его словам, ожидается в ночь на вторник, 15 мая.

Для участия в переговорах в Астану прибыла также делегация правительства Сирии во главе с Башаром Джаафари, сообщил Жайнаков. По сообщению пресс-службы МИД Казахстана, сегодня ожидается прибытие в Астану специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Россия и Иран в семилетней гражданской войне в Сирии поддерживают правительство президента Сирии Башара Асада, тогда как Соединенные Штаты и Турция поддерживают различные антиправительственные повстанческие группировки.

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