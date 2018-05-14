Сборная Узбекистана вышла в полуфинал турнира по футболу среди детей-сирот в Москве

CA-NEWS (UZ) - Мужские сборные Узбекистана и Пакистана пробились в финал турнира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя", который проходит в Москве.

Команда Узбекистана в полуфинале победила сборную Бурунди. "Соперник был очень сложный, но у нас одна цель: победить во всех матчах и вернуться в Узбекистан с победой", - сказал игрок команды Узбекистана Данила Шатлов.

Во втором мужском полуфинале команда Пакистана в серии пенальти одолела команду Индонезии. В игровое время была зафиксирована ничья - 0:0.

"Никого не хочу выделять в своей команде, каждый из них фантастически сделал свою работу, для меня они все лучшие, – сказал главный тренер пакистанцев Мухамад Рашид. – Нам предстоит теперь играть против Узбекистана, это отличная команда, но Пакистан выиграет!"

В финал турнира среди женских команд пробились команды Бразилии и Танзании. Бразильянки переиграли сборную Филиппин со счетом 1:0, команда Танзании оказалась сильнее англичанок - 2:1.