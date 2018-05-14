Погранвойска Узбекистана в апреле задержали 52 нарушителя границы

CA-NEWS (UZ) - Пограничники Узбекистана в апреле задержали 52 нарушителя госграницы, а также незаконно ввезенные товарно-материальные ценности на сумму 1,3 млрд сумов. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе пограничных войск Службы госбезопасности.

На границе с Казахстаном за месяц были задержаны 24 нарушителя границы, Кыргызстаном — 18, Таджикистаном — 9 и Афганистаном — 1. На границе с Туркменистаном в апреле фактов нарушения границы зафиксировано не было.

Все задержанные в апреле незаконно ввозимые товары пришлись на границу Узбекистана с Кыргызстаном и Таджикистаном. В основном через границу пытались незаконно переправить мобильные телефоны, табачную продукцию и электрические лампы.

4 апреля в Карасу Андижанской области были задержаны трое граждан Узбекистана, которые на лошадях пытались незаконно завести в страну 390 мобильных телефонов Samsung S9, А5 и A3 на общую сумму 1,1 млрд сумов ($137 тыс).

10 апреля в приграничном населенном пункте Кураш Ферганского района при незаконном перемещении товаров с территории Кыргызстана были замечены четверо неизвестных лиц, которые, увидев пограничный наряд, бросили груз и скрылись. В брошенном грузе обнаружены 3470 пачек сигарет на общую сумму 52 млн сумов ($6,5 млн.). Поисковые мероприятия в отношении нарушителей границы продолжаются.

28 апреля вблизи приграничного села Майдон Ферганского района при попытке незаконного перемещения были задержаны 8700 штук электрических ламп на сумму около 25 млн сумов ($3000). Нарушителям границы, бросившим груз, также удалось скрыться.

В отношении нарушителей границы принимаются меры в рамках законодательства, задержанные товары переводятся в доход государства.