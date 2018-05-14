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  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минобороны России разместило видео о системе контроля за ядерным оружием в мире

CA-NEWS (CA) - Минобороны России на своей странице в YouTube опубликовало видео, посвященное работе сотрудников Службы специального контроля (ССК), входящих в состав 12-го главного управления оборонного ведомства.

В мае ССК отмечает 60-летний юбилей. Служба проводит контроль за испытаниями ядерного оружия за рубежом. Также сотрудники службы занимаются мониторингом соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия.

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