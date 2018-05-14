Минобороны России разместило видео о системе контроля за ядерным оружием в мире
- Азия и мир, политика
- 16:34, 14 мая 2018
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CA-NEWS (CA) - Минобороны России на своей странице в YouTube опубликовало видео, посвященное работе сотрудников Службы специального контроля (ССК), входящих в состав 12-го главного управления оборонного ведомства.
В мае ССК отмечает 60-летний юбилей. Служба проводит контроль за испытаниями ядерного оружия за рубежом. Также сотрудники службы занимаются мониторингом соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия.