Минобороны России разместило видео о системе контроля за ядерным оружием в мире

CA-NEWS (CA) - Минобороны России на своей странице в YouTube опубликовало видео, посвященное работе сотрудников Службы специального контроля (ССК), входящих в состав 12-го главного управления оборонного ведомства.

В мае ССК отмечает 60-летний юбилей. Служба проводит контроль за испытаниями ядерного оружия за рубежом. Также сотрудники службы занимаются мониторингом соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия.