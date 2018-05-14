Китай начал испытания первого авианосца собственного производства

CA-NEWS (CA) - Китай приступил к ходовым испытаниям первого авианосца собственного производства. Об этом в воскресенье, 13 мая, сообщает Синьхуа.

По данным агентства, утром 13 мая авианосец покинул Даляньский судостроительный завод и отправился в тестовое плавание.

Цель предстоящих испытаний заключается в проверке надежности и устойчивости энергосистемы и другого оборудования авианосца. Как долго продлится плавание, не уточняется.

Второй китайский авианосец проекта 001A, который стал первым кораблем этого класса китайской разработки, спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Ожидается, что в боевой состав флота он войдет в 2020 году после проведения комплекса сдаточных испытаний.