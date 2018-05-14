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  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы в детском турнире по хоккею выиграла команда из Астаны

CA-NEWS (KZ) - В Алматы прошел детский турнир по хоккею «Almaty Arena Cup».

Как сообщает пресс-служба акимата города, в соревновании приняли участие команды из Астаны, Алматы, Усть-Каменогорска, Шымкента, Бишкека и др.

Победителем соревнований стала команда из столицы. Второе место за усть-каменогорским «Торпедо». Третье место заняли ребята из команды «Алматы».

хоккей-астана

По словам заместителя руководителя управления спорта города Рустема Байсеитова, в Алматы уделяется особое внимание развитию детско-юношеского спортивного движения. Сегодня в мегаполисе реализуются программы «Спорттык Алматы» и «Спорт в моем дворе», обустроено более 500 детских спортивных площадок. В рамках программы «Туган жер» в Алатауском районе построен легкоатлетический стадион, ведется строительство легкоатлетического манежа.

«Благодаря Универсиаде у нас появились замечательные спортивные комплексы «Almaty Arena» и «Halyk Arena», где сейчас тренируются 10 хоккейных клубов. Мы приглашаем наших алматинских ребят. Открыты секции триатлона, фигурного катания, керлинга, шорт-трека, шахмат, карате, казак курес, плавания. Работают клуб английского языка, студия домбры, школы классического бокса, танцев, художественной гимнастики. Для учащихся предусмотрены скидки до 50%», - рассказал он.

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