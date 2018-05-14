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  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте почти дотла сгорел автобус
Предыстория: В Узбекистане автобус с пассажирами перевернулся в канаву с водой

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 14 мая, утром в УПБ ГУВД Ташкента поступило сообщение о том, что в Чиланзарском районе столицы загорелся автобус № 94.

Как сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента, к месту происшествия прибыл боевой расчет службы пожарной безопасности. Возгорание было полностью потушено. Жертв и пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания – неисправность топливной системы. Ведется проверка.

Напомним, ранее сообщалось, о том, что в Ташкенте пассажирский автобус вместе с людьми перевернулся в канаву, пытаясь обойти пешехода. Обошлось без жертв.

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