В Ташкенте почти дотла сгорел автобус

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 14 мая, утром в УПБ ГУВД Ташкента поступило сообщение о том, что в Чиланзарском районе столицы загорелся автобус № 94.

Как сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента, к месту происшествия прибыл боевой расчет службы пожарной безопасности. Возгорание было полностью потушено. Жертв и пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания – неисправность топливной системы. Ведется проверка.

Напомним, ранее сообщалось, о том, что в Ташкенте пассажирский автобус вместе с людьми перевернулся в канаву, пытаясь обойти пешехода. Обошлось без жертв.