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  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия расширит юридическое сотрудничество с Турцией

CA-NEWS (MNG) - Монголия готова и дальше расширять юридическое сотрудничество с Турцией, особенно в сфере судебно-правовой деятельности, сообщила в воскресенье, 13 мая пресс-служба монгольского парламента.

Как сообщил заместитель спикера парламента Монголии Л.Энх-Амгалан во время встречи с турецкими делегатами во главе с заместителем генерального прокурора Халилом Адигузелем в Улан-Баторе.

По его словам, за последние четыре года более 90 монгольских прокуроров прошли краткосрочные курсы повышения квалификации в Турции.

Халил Адигузел, со своей стороны, высоко оценил позицию монгольского народа, выразившего свою позицию на стороне турецкого правительства во время попытки государственного переворота в Турции в 2016 году.

«Турция готова расширить сотрудничество с Монголией, поделиться своим опытом в борьбе с коррупцией, экономическими преступления и транснациональной организованной преступностью», - отметил он.

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