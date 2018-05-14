Стало известно время проведения первого международного аукциона по отбору проектов по возобновляемым источникам энергии в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Первые международные аукционные торги по отбору проектов по возобновляемым источникам энергии в Казахстане пройдут с 23 мая по 7 июня. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщила директор Департамента по ВИЭ Министерства энергетики РК Айнур Соспанова.
По ее словам, суммарный объем мощности, запланированный к отбору в 2018 году,
составит 1 тыс. МВт.
Параметры отбора аукционных торгов определены в соответствии с
планом размещения объектов ВИЭ с учетом целевых индикаторов, максимально
допустимых мощностей по зонам Европейского экономического сообщества,
готовности инфраструктуры и потребности в электроэнергии, а также потенциала
ВИЭ, по результатам которых компания, выигравшая торги, вносится в перечень
энергопроизводящих организаций и получит контракт с расчетно-финансовым
центром на покупку электроэнергии на 15 лет.
«Инвестору, изъявившему желание реализовать проект ВИЭ, необходимо будет
предъявить основной документ, подтверждающий платежеспособность – внесение
финансового обеспечения заявки на участие в аукционных торгах», – рассказал
начальник отдела расчетов и тарифов ТОО «Расчетно-финансовый центр по
поддержке возобновляемых источников энергии» Женис Дюсенов.
Спикеры отметили, что в целях привлечения инвестиций в сектор возобновляемых
источников энергии правительством Казахстана внесло изменения
в действующую формулу индексации аукционных цен, учитывающую изменение
обменного курса национальной валюты к конвертируемым валютам на 70%, а к
индексу потребительских цен на 30%.
Данное изменение повысит инвестиционную привлекательность сектора ВИЭ, а
также позволит инвесторам привлечь более дешевое заемное финансирование в иностранной валюте, считают они.