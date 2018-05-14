Стало известно время проведения первого международного аукциона по отбору проектов по возобновляемым источникам энергии в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Первые международные аукционные торги по отбору проектов по возобновляемым источникам энергии в Казахстане пройдут с 23 мая по 7 июня. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщила директор Департамента по ВИЭ Министерства энергетики РК Айнур Соспанова.

По ее словам, суммарный объем мощности, запланированный к отбору в 2018 году,

составит 1 тыс. МВт.

Параметры отбора аукционных торгов определены в соответствии с

планом размещения объектов ВИЭ с учетом целевых индикаторов, максимально

допустимых мощностей по зонам Европейского экономического сообщества,

готовности инфраструктуры и потребности в электроэнергии, а также потенциала

ВИЭ, по результатам которых компания, выигравшая торги, вносится в перечень

энергопроизводящих организаций и получит контракт с расчетно-финансовым

центром на покупку электроэнергии на 15 лет.

«Инвестору, изъявившему желание реализовать проект ВИЭ, необходимо будет

предъявить основной документ, подтверждающий платежеспособность – внесение

финансового обеспечения заявки на участие в аукционных торгах», – рассказал

начальник отдела расчетов и тарифов ТОО «Расчетно-финансовый центр по

поддержке возобновляемых источников энергии» Женис Дюсенов.

Спикеры отметили, что в целях привлечения инвестиций в сектор возобновляемых

источников энергии правительством Казахстана внесло изменения

в действующую формулу индексации аукционных цен, учитывающую изменение

обменного курса национальной валюты к конвертируемым валютам на 70%, а к

индексу потребительских цен на 30%.

Данное изменение повысит инвестиционную привлекательность сектора ВИЭ, а

также позволит инвесторам привлечь более дешевое заемное финансирование в иностранной валюте, считают они.