В США повредили автопортрет Пикассо стоимостью $70 млн

CA-NEWS (CA) - Автопортрет испанского художника Пабло Пикассо «Моряк» стоимостью $70 млн будет снят с торгов аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке из-за повреждения полотна, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, картина была повреждена в пятницу, 11 мая. При каких обстоятельствах и каким образом был поврежден портрет, не сообщается.

Владельцем шедевра является американский миллиардер Стив Уинн, он и принял решение о снятии полотна с аукциона. Картина будет отправлена на реставрацию.

В 2006 году миллиардер сам повредил другую картину Пикассо из своей коллекции — «Сон» («Le Rêve, 1932) из-за болезни, которая влияет на его боковое зрение. Так, показывая полотно своим знакомым, он случайно проткнул полотно локтем, проделав в нем отверстие размером с серебряный доллар (диаметр 40,6 мм).

После реставрации стоимость картины «Сон» снизилась с $139 млн до $85 млн. В связи с этим Уинн подал в суд на страховую компанию Lloyd’s, где было застраховано полотно. В 2013 году американский финансист Стивен Коэн купил ее у Уинна за $155 млн.