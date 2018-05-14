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  14 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На юге Таджикистана прошел региональный фестиваль туризма

CA-NEWS (TJ) - Региональный фестиваль культуры и туризма «Добро пожаловать в Хатлон» прошел 12-13 мая текущего года в Хатлонской области, на юге Таджикистана, сообщает Авеста.

Как сообщили в Комитете по развитию туризма при правительстве Таджикистана, инициатором проведения фестиваля выступил Комитет по развитию туризма при поддержке президента Федерации футбола страны Рустама Эмомали.

В рамках фестиваля в городе Бохтар, административном центре Хатлонской области состоялась конференция «Развитие туризма – стимул для развития национальной экономики».

Согласно программе фестиваля участники и гости посетили места, представляющие культурно-историческую ценности, а также туристические объекты – город Нурек, чайхану “Хуррамшахр” в Дангаринском районе, крепость “Хулбук” в районе Восе и другие объекты.

Глава Комитета по развитию туризма Таджикистана Нуъмон Абдугаффорзода выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем Таджикистан станет туристической страной. Н.Абдугаффорзода отметил необходимость создания в Хатлоне туристических компаний для использования широкого потенциала туризма в области.

Аналогичные фестивали планируется провести в Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской области, Раштской долине под названиями “Привет от Крыши мира”, “Добро пожаловать в Согд” и “Добро пожаловать в Раштскую долину”.

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