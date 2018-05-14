В Малайзии бывший авторитарный лидер стал премьером, но само его возвращение знаменует собой шаг к демократии, - эксперт

CA-NEWS (CA) - В мире все меньше предсказуемости. Иногда происходят события до такой степени удивительные, что в простом изложении они могут служить сюжетом для хорошего голливудского триллера. Взять, например, Малайзию, страну с авторитарным режимом, где одна и та же партия стояла у власти с 1957 года. Бывший премьер-министр Махатхир Мохамад, старик за девяносто, вдруг возвращается в политику и создает коалицию со своим бывшим министром финансов, а ныне политзаключенным, Анваром Ибрагимом. Это не первая его отсидка, причем первый срок он когда-то получил именно по наводке нынешнего союзника. Коалиция побеждает на выборах. Об этом говорится в статье политолога, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Григория Голосова для Republic.

Теперь подробнее. Однако для начала несколько слов о том, как устроена Малайзия. Это федерация, состоящая из 13 штатов. Девять из них возглавляют наследственные правители. Раз в пять лет они собираются на конференцию, чтобы избрать главу Малайзии, который носит титул «Тот, Кто Сделан Лордом», хотя нередко его называют королем. Но реальной власти у короля Малайзии не больше, чем у Елизаветы II. Именно с Великобритании списаны политические учреждения страны, которая долго была частью Британской империи. Власть принадлежит премьер-министру, то есть лидеру партии, победившей на парламентских выборах.

Малайзия – сложное общество, с многочисленными этническими и конфессиональными группами. Ее рождение как независимого государства было сопряжено с тяжелой травмой войны, которую коммунисты – в основном этнические китайцы – вели против колониальной администрации. Выиграв войну, британцы передали власть представлявшей этническое большинство партии – Объединенной малайской национальной организации. Она правила более 60 лет. Первое десятилетие нового государства было бурным: пришлось пройти и через противостояние с соседней Индонезией, и через мирный развод с Сингапуром, который одно время входил в состав Малайзии, и через межэтнические конфликты. Они были связаны с тем, что этнические малайцы (ныне составляющие чуть более половины населения страны) всегда пользовались преимуществом перед китайцами и индийцами.

В 1969 ⁠году, после серьезных уличных волнений, правящая партия Малайзии впервые ⁠столкнулась с реальной угрозой проигрыша на выборах. После этого власти провели ⁠довольно жесткую зачистку ⁠оппозиции, отстранив от политики ⁠многих из ее лидеров. ⁠Другая часть была кооптирована режимом в состав коалиции, которая включила, помимо правящей малайской партии, еще и основные партии этнических китайцев и индийцев. После формирования этой коалиции, известной как Национальный фронт, политическая система Малайзии практически не менялась до нынешнего момента.

Эта система была вполне авторитарной в том смысле, что властям удавалось предотвращать появление на политической арене любой мало-мальски приемлемой для большинства населения оппозиции. Для этого применялись и точечные репрессии, и жесткие ограничения на создание политических партий, и дискриминационная по отношению к оппозиции избирательная система. Как и в большинстве режимов такого типа, легальная оппозиция была нишевой и состояла, с одной стороны, из левых, которые после пережитой страной в 50-х годах травмы не пользовались особой популярностью, и исламистов, предложения которых о введении в стране норм шариата по определению отталкивали большинство населения.

Разумеется, неуязвимости системы во многом способствовало то, что экономическое развитие Малайзии под властью Национального фронта было историей успеха. Достаточно сказать, что среднегодовой темп роста ВВП с 1957 по 2005 год составлял 6,5%. Вступив в семидесятые аграрной и нефтедобывающей страной, Малайзия стремительно вошла в число индустриальных экономик. Значительно повысилось и благосостояние масс. Позднейший период этого процветания, с 1981 по 2003 год, был связан с пребыванием у власти Махатхира Мохамада.

Унаследовав от своих предшественников курс, направленный на ускоренное экономическое развитие страны, Махатхир добился значительного успеха в его реализации. Весьма успешно поддерживал он и политические основы авторитаризма, сохраняя полный контроль над системой. Это было не так-то просто, потому что Национальный фронт был сложной и могущественной организацией с коллективным руководством, которое вовсе не состояло из послушных марионеток лидера. Например, Махатхир был вынужден в течение долгого времени мириться с амбициями своего министра финансов (а потом и заместителя) Анвара Ибрагима. Либеральный экономист явно подсиживал премьера, но при этом так хорошо справлялся со своей работой, что уволить его Махатхир не мог.

Все изменилось в ходе азиатского кризиса второй половины девяностых, от которого Малайзия пострадала довольно сильно. Кризис спровоцировал Махатхира и Анвара на окончательный конфликт, из которого премьер вышел победителем. Против Анвара было выдвинуто обвинение в гомосексуализме, который в Малайзии вне закона. В тюрьме он провел почти шесть лет. Выйдя из тюрьмы, Анвар продолжил политическую карьеру уже в качестве лидера оппозиции, создав собственную партию, программа которой концентрировалась на борьбе с коррупцией.

В 2003 году Махатхир вышел в отставку. В 2009 году премьером стал его бывший подчиненный и верный союзник Наджиб Разак. Он тоже оказался весьма эффективным менеджером, но времена изменились, и не в лучшую для Малайзии сторону. Глобальный финансово-экономический кризис и падение цен на нефть больно ударили по стране. Отсюда два следствия. С одной стороны, население, привыкшее жить в условиях стремительного роста благосостояния, вдруг ощутило, что Малайзия возвращается в третий мир. С другой стороны, правящий класс, привыкший к безнаказанному обогащению за счет государства в годы процветания, не желал умерять свои аппетиты. Обострилась проблема коррупции. Недавние выборы – в 2008 и 2013 годах – ставили Национальный фронт на грань проигрыша. Неудивительно, что против Анвара вновь выдвинули обвинение в гомосексуализме, и последние годы он опять провел за решеткой.

И вот наступила нынешняя избирательная кампания. Что побудило Махатхира возглавить оппозиционный блок, бросивший вызов Национальному фронту? Уж точно не либеральные взгляды. Демократом он никогда не был, и даже новая партия, которую он возглавил незадолго до выборов, ставила во главу угла отнюдь не демократию, а малайский национализм. Судя по словам самого Махатхира, – и я думаю, что они были вполне искренними, – его беспокоил как раз возможный крах системы, одним из архитекторов которой он считает себя по праву.

В новую коалицию вошли и новая партия Махатхира, и движение Анвара, и старые нишевые оппозиционные партии. Но, по общему мнению наблюдателей, именно яркая кампания, которую – вопреки преклонному возрасту – смог провести Махатхир, внесла решающий вклад в победу. Анвару обещана амнистия, а затем – не позднее чем через два года – премьерский пост.

Я не знаю, станет ли Малайзия демократией, однако очевидно, что первая в истории смена власти путем выборов – это значительный шаг на пути демократизации. Страна уже не будет прежней. Но интереснее мотивы игроков. Случаи, когда бывшие автократы возглавляли успешные переходы к демократии и в итоге теряли власть, отмечены в нескольких африканских странах. Но эти лидеры сознательно шли на демократизацию. В Малайзии все наоборот: бывший авторитарный лидер вернулся к власти ради спасения системы, но само его возвращение знаменует собой шаг к демократии. Что тут скажешь? Демократия ходит неизведанными путями. Часто она возникает в жанре социальной драмы, но случается, как мы видели, и политический триллер.