Н.Назарбаев В.Путину: Все возникающие вопросы мы можем решать, не создавая никакого ажиотажа

CA-NEWS (KZ) - Президент России Владимир Путин 14 мая провел неформальную встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Сочи.

«Мне очень приятно продолжить с вами разговор, который мы начали еще вчера вечером в неформальной обстановке. Казахстан не только наш стратегический союзник и один из самых ближайших партнеров, но и отношения между нашими странами развиваются успешно и последовательно. В экономике в прошлом году мы показали хороший результат – плюс 30,5% роста товарооборота», - сказал В.Путин, приветствуя Н.Назарбаева.

Он отметил, что Россия остается и ключевым торговым партнером, и важнейшим инвестором в казахстанскую экономику.

В свою очередь глава РК заверил президента РФ, что Казахстан всегда рядом, страны всегда вместе будут работать и двигаться вперед по всем направлениям.

«Работа у нас идет нормально. Мы вчера обговорили все вопросы, которые есть. Вопросы возникают всегда между соседними государствами, но у нас настолько тесные отношения между правительствами, что все возникающие вопросы мы можем решать, не создавая никакого ажиотажа»", - отметил Н.Назарбаев.

Он подчеркнул, что попыткам создать такой ажиотаж он не придает никакого значения. «Мы союзники, близкие государства, и СМИ обоих государств должны работать в таком же ключе, не раздувать из мухи слона, если возникают какие-то вопросы. Мы все эти 25 лет их так решаем», - сказал президент Казахстана.