Н.Назарбаев пожелал В.Путину «вытерпеть все»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал переизбрание Владимира Путина президентом России историческим событием.

«18 марта произошло историческое событие. Вы с огромным триумфом завоевали доверие российского народа. Это доверие россиян в этих сложных условиях очень многого стоит», - сказал глава РК 14 мая во время встречи с В.Путиным в Сочи.

По его словам, таким образом россияне выразили доверие той работе, тому курсу, который в сложнейших условиях проводит В.Путин. «Дай бог вам крепкого здоровья, вытерпеть все и вывести Россию на большой светлый путь», — отметил Н.Назарбаев.

«Мы, Казахстан, этого очень хотим, как самая близкая страна, с которой Россия имеет, наверное, самые примерные отношения и близкие связи», - добавил он и пожелал успехов будущим членам российского правительства, отметив, что многих из них в Казахстане хорошо знают и тесно с ними работают.