РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Н.Назарбаев пожелал В.Путину «вытерпеть все»
Предыстория: Н.Назарбаев В.Путину: Все возникающие вопросы мы можем решать, не создавая никакого ажиотажа

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал переизбрание Владимира Путина президентом России историческим событием.

«18 марта произошло историческое событие. Вы с огромным триумфом завоевали доверие российского народа. Это доверие россиян в этих сложных условиях очень многого стоит», - сказал глава РК 14 мая во время встречи с В.Путиным в Сочи.

По его словам, таким образом россияне выразили доверие той работе, тому курсу, который в сложнейших условиях проводит В.Путин. «Дай бог вам крепкого здоровья, вытерпеть все и вывести Россию на большой светлый путь», — отметил Н.Назарбаев.

«Мы, Казахстан, этого очень хотим, как самая близкая страна, с которой Россия имеет, наверное, самые примерные отношения и близкие связи», - добавил он и пожелал успехов будущим членам российского правительства, отметив, что многих из них в Казахстане хорошо знают и тесно с ними работают.

print
  • Монголия расширит юридическое сотрудничество с Турцией
  • В Улан-Баторе открылся памятник «Священная любовь»
  • Казахстанские самбисты завоевали больше всех медалей на Чемпионате Азии в Улан-Баторе
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×