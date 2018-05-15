В Фергане таможенников заставили подметать улицы

CA-NEWS (UZ) - 10-11 мая сотрудников Управления Государственного таможенного комитета по Ферганской области заставили подметать магистральную дорогу Фергана – Алтыарык, чистить бетонные арыки вдоль дороги и белить деревья. Об этом сообщает centralasian.org.



Как сообщил 11 мая сотрудник областной администрации, на принудительный субботник таможенники, налоговики и сотрудники других бюджетных организаций вышли по приказу главы области Шухрата Ганиева. Один из руководителей Управления таможенного комитета по Ферганской области подтвердил информацию об отправке личного состава на субботник (хашар).

Один из таможенников, попросивший не разглашать его имени, признался, что ему было стыдно подметать улицы, будучи сотрудником таможенного органа.

"По поручению начальника управления Азимова мы чистим арыки, подметаем улицы и белим деревья. Самое интересное, что нам приказали представиться добровольными махаллинскими активистами в случае, если кто-то поинтересуется тем, с какой мы организации. Поручили снять формы и прийти на субботник в домашней одежде," – сказал 11 мая сотрудник управления.

"Глава Ферганы Шухрат Ганиев 9 мая провел большое собрание в здании обладминистрации. Он приказал очистить каждый участок земли в связи с предстоящим визитом президента страны в Ферганскую область. Он выделил каждому руководителю, в том числе и таможенному органу, территорию участка, которую необходимо очистить. Глава области пригрозил уволить руководителей, в случае обнаружения каких-либо недостатков после уборки территорий," – сказал представитель областной администрации.

​Стоит отметить, что проведение принудительного субботника с участием сотрудников бюджетных организаций в Ферганской области совпало с днем, когда узбекское правительство издало постановление об искоренении принудительного труда.

В нем говорится, что государственные служащие не должны привлекаться в принудительном порядке к выполнению таких работ, как уборка улиц или сбор хлопка. Указ содержит требование к госорганам, в том числе Генеральной прокуратуре и Министерству труда, принять все необходимые меры для предотвращения подобной практики.