Погранвойска Таджикистана: Наши пограничники не нарушали госграницу с Кыргызстаном

CA-NEWS (TJ) - Пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана опроверг заявление Пограничной службы Кыргызстана о якобы нарушении госграницы таджикскими пограничниками. В ГКНБ Таджикистана 14 мая сообщили, что инцидент произошел не на территории КР, как утверждают в Бишкеке, а на спорном участке таджикско-кыргызской границы.

Напомним, 12 мая Государственная пограничная служба КР сообщила, что четверо военнослужащих Пограничных войск ГКНБ Таджикистана на автомашине заехали вглубь на территорию Кыргызстана, примерно на 40-50 метров.

«При этом, пограничный наряд Таджикистана в населенном пункте Сада Лейлекского района Баткенской области, углубившись на территорию КР, начал проверять документы некоторых жителей приграничного села, что вызвало возмущение кыргызстанцев. После словесных перепалок граждане КР забрали ключи от автомобиля у таджикистанских военнослужащих, произошел небольшой конфликт», - было сказано в пресс-релизе Погранслужбы КР.

В ведомстве добавили, что «на место незамедлительно прибыли пограничный наряд и сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана, конфликт был локализован»​.

Однако Мухаммаджон Улугходжаев, пресс-секретарь ГУ Погранвойск ГКНБ Таджикистана заявил, что сообщение о якобы проверке документов некоторых жителей приграничного села таджикскими пограничниками не соответствует действительности. «То, что наши пограничники вошли на сопредельную территорию – неправда, они находились на спорном участке границы. Кыргызские пограничники хотели раздувать скандал, но конфликт был улажен», - сказал представитель таджикских погранвойск.

Он также опроверг сообщение ГПС КР о том, что якобы таджикская сторона принесла кыргызской стороне извинения за случившееся.