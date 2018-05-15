Перенос посольства США в Иерусалим привел к кровопролитным столкновениям в секторе Газа (фото)

CA-NEWS (CA) - Израильские военные убили несколько десятков палестинцев, участвовавших в массовых акциях протеста на границе сектора Газа в понедельник - день открытия посольства США в Иерусалиме, сообщает Reuters.

США выполнили обещание президента Дональда Трампа, который в декабре признал Иерусалим столицей Израиля, однако спровоцировали негодование палестинцев и критику со стороны целого ряда зарубежных правительств, назвавших действия Вашингтона препятствием для усилий по налаживанию мира в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе церемонии открытия американского посольства в Иерусалиме поблагодарил Трампа за смелость для выполнения обещаний.

«Какой прекрасный день для Израиля. Мы в Иерусалиме, и мы здесь навсегда», - сказал Нетаньяху.

На торжественной церемонии открытия посольства США в Иерусалиме Белый дом представляли дочь и зять президента Дональда Трампа: Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, занимающий пост советника президента по ближневосточному урегулированию.

Трамп в заранее записанном сообщении сказал, что сохраняет приверженность миру между Израилем и палестинцами.

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Протесты палестинцев на границе сектора Газа быстро переросли в кровопролитие.

Медики сообщили, что израильские военные убили как минимум 43 палестинцев на границе сектора Газа, где продолжаются протесты под названием «Великий марш возвращения».

Представитель министерства здравоохранения Палестины сообщил, что среди погибших - шестеро детей. По словам медиков, всего пострадали 900 палестинцев, порядка 450 из них получили огнестрельные ранения.

В понедельник на границе сектора Газа и Израиля собрались десятки тысяч человек. Демонстранты бросали камни в сотрудников израильских сил безопасности, которые отвечали слезоточивым газом и стрельбой.

Израильские военные сообщили, что среди убитых были трое вооруженных боевиков, пытавшихся установить взрывные устройства вблизи пограничного забора на юге сектора Газа.

В результате число палестинцев, погибших с момента начала протестов 30 марта, достигло 88 - максимума со времен израильской военной операции в Газе в 2014 году. Сообщений о жертвах среди израильтян не поступало.

«АОИ (Армия обороны Израиля) будет решительно бороться с любой террористической деятельностью и будет работать над предотвращением атак на израильтян», - говорится в заявлении израильских военных.

Убийство палестинцев спровоцировало критику со стороны международного сообщества, однако США вслед за Израилем обвинили контролирующее сектор Газа движение ХАМАС в разжигании насилия. ХАМАС отрицает обвинения.

Палестинский премьер Рами Хамдалла обвинил США в вопиющих нарушениях международного права.