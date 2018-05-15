В Туркменистане в условиях кризиса население распродает свое «советское» золото

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане люди начали продавать свои золотые украшения из-за нехватки денег, сообщают корреспонденты туркменской службы радио «Азатлык» в стране.

«На базаре у продавцов появилось много золотых украшений советских времен. Люди начали продавать свои золотые кольца, сережки. Из-за нехватки денег», - сообщил корреспондент в Лебапе. По его словам, в основном это золотые украшения, произведенные в 80-е годы или в более ранний период.

«В первую очередь это цвет украшений, не желтый и не беловатый, а немножко желто-красный. Гранатовые кольца, сережки под названием «тараканы». Конечно же не все носят с собой лупу, но и без лупы можно увидеть перед пробой звездочку, чтобы увидеть рисунок внутри звёздочки понадобится лупа», - рассказал эксперт по золоту в Туркменабате.

Ломбардов в Туркменистане нет. Золото у населения скупают сами продавцы золота. По словам местных жителей, котируется в первую очередь российское золото 585 и 583 пробы.

Вместе с тем, как сообщают жители региона, повысилась и стоимость золота. Стоимость скупки одного грамма золота у частных лиц в настоящее время стоит около 200 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу).

По словам жительницы Туркменабата, беседовавшей на условиях анонимности летом 1 грамм золота на местных рынках покупали за 150 манатов: «Любой человек может подойти к продавцу и показать свое золото с намерением продать. Летом российское золото стоило 150 манатов за грамм. Я лично сама продала продавцам, но тогда не было советских украшений».

Также сообщалось об участившихся случаях продажи населением Туркменистана домашней утвари и скота. По словам собеседников, на фоне дефицита и роста цен на продовольствие, все больше людей испытывая нехватку средств на пропитание, все чаще вынуждено распродает свое имущество.

В условиях усугубляющихся экономических проблем, таких как рост цен на товары и услуги, дефицит основных продуктов питания, безработица, с которыми сталкивается население Туркменистана, все больше граждан страны выезжают за пределы страны в поисках заработка, в том числе и нелегального.

В последние месяцы участились случаи контрабанды золота за пределы Туркменистана, в том числе при участии граждан страны. Ранее в этом месяце сообщалось о задержании в международном аэропорту имени Индиры Ганди индийским таможенниками 28 граждан Туркменистана, в том числе 22 женщин, пытавшихся контрабандным путём перевести 19 килограммов золота.

Согласно данным опубликованным миграционными ведомствами ряда стран, с начала года резко возрос миграционный поток из Туркменистана. Власти Азербайджана сообщают об увеличении численности приезжающих из Туркменистана. Как сообщили азербайджанские медиа, зачастую жители Туркменистана закупают в Азербайджане продукты и продают привезенные с собой золотые изделия, в связи с тем, что в Туркменистане цена на золото ниже, чем в Азербайджане. Ситуация немедленно породила в стране контрабанду драгоценного металла, отмечает издание Haqqin.az.