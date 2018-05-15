Шавкат Мирзиёев посетит Пентагон и проведет переговоры с министром обороны США

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках своего первого визита в США посетит Пентагон и проведет переговоры с министром обороны США. Об этом сообщили в ходе брифинга для СМИ, прошедшего 14 мая в Вашингтоне.

Как сообщили на брифинге, самолет главы Узбекистана приземлится сегодня, 15 мая, в 17:00 в аэропорту “Эндрюс” в Вашингтоне, сообщается на странице пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова.

Шавката Мирзиёева встретит руководство госдепартамента США и другие официальные лица.

16 мая Шавкат Мирзиёев встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Будут проведены переговоры в узком и расширенном кругу.

Представители официальной делегации Узбекистана и США примут участие в расширенном круге переговоров, а также обсудят вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах.

В ходе визита планируется принятие более 40 документов, в том числе подписание торгово-экономических и инвестиционных соглашений на общую сумму 8,5 млрд. долларов.

В тот же день, вечером, состоится организованный Узбекистаном официальный прием. На нем будут присутствовать руководство администрации США, главы министерств и ведомств, руководители крупных компаний и корпораций.

17 мая Шавкат Мирзиёев посетит Пентагон и проведет переговоры с министром обороны США.

На встрече с конгрессменами и сенаторами в Капитолии будут обсуждены вопросы всестороннего укрепления сотрудничества между двумя странами.

Шавкат Мирзиёев также встретится с президентом Всемирного банка и проведет переговоры о привлечении инвестиций в экономику Узбекистана.