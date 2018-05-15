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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон поздравил премьер-министра Малайзии

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил накануне поздравительную телеграмму премьер-министру Малайзии, доктору Махатхиру Мухаммаду в связи с избранием на пост премьер-министра Малайзии, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

"Следует отметить, что именно во время пребывания Вами на посту премьер-министра в 1982-2003 годах дружественная страна Малайзия, преодолев много социально-экономических трудностей, добилась заметных достижений и превратилась в одно из быстроразвивающихся государств мирового сообщества", - говорится в телеграмме.

Рахмон отметил, что он уверен в добром будущем взаимовыгодных связей с Малайзией и в рамках реализации нашей внешней политики будем неуклонно прилагать усилия для их развития и расширения.

"Выражаю надежду, что в новый период Вашей деятельности в качестве руководителя правительства многостороннее сотрудничество и партнёрство Таджикистана и Малайзии примут качественно новый уровень и достигнут более высокого уровня.

Пользуясь этим удобным случаем, желаю Вам, господин премьер-министр, крепкого здоровья и счастья, в выполнении ваших ответственных задач новых свершений, а дружественной стране Малайзии благополучия и дальнейшего расцвета", - отмечается в телеграмме.

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