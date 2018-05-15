Правительство Японии присудило монгольскому академику орден «Восходящего солнца»

CA-NEWS (MNG) - В Японии обнародован список лиц, удостоенных Ордена Восходящего солнца. В него вошли двое монголов, сообщает Монцамэ.

Почетный президент Международной ассоциации монголоведения и ведущий научный сотрудник Института монгольской литературы при Академии наук Монголии Д.Томортогоо удостоен ордена Восходящего солнца.

Академик Д. Томортогоо награжден орденом «Восходящего солнца» за ценный вклад в развитие академического сотрудничества между Монголией и Японией, в том числе в области преподавания и исследования монгольского языка в Японии.

Также вице-президент Ассоциации «Туншийн холбоо» Р.Жигжид удостоен аналогичной награды за содействие монголо-японской дружбе и взаимопониманию.