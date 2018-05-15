РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Правительство Японии присудило монгольскому академику орден «Восходящего солнца»

CA-NEWS (MNG) - В Японии обнародован список лиц, удостоенных Ордена Восходящего солнца. В него вошли двое монголов, сообщает Монцамэ.

Почетный президент Международной ассоциации монголоведения и ведущий научный сотрудник Института монгольской литературы при Академии наук Монголии Д.Томортогоо удостоен ордена Восходящего солнца.

Академик Д. Томортогоо награжден орденом «Восходящего солнца» за ценный вклад в развитие академического сотрудничества между Монголией и Японией, в том числе в области преподавания и исследования монгольского языка в Японии.

Также вице-президент Ассоциации «Туншийн холбоо» Р.Жигжид удостоен аналогичной награды за содействие монголо-японской дружбе и взаимопониманию.

print
  • Переговоры по Сирии в Астане проходят в закрытом режиме
  • В Малайзии бывший авторитарный лидер стал премьером, но само его возвращение знаменует собой шаг к демократии, - эксперт
  • В Ташкенте почти дотла сгорел автобус
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×