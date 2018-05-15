Администрация Трампа считает, что встреча с Мирзиёевым укрепят шестисторонний формат переговоров США и стран Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня, 15 мая, по приглашению американского коллеги Дональда Трампа начинает свой первый официальный визит в США. По итогам переговоров запланировано принятие совместного заявления "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства".

В обеих столицах визит уже назвали историческим, эксперты ожидают, что он откроет новую страницу в истории двусторонних отношений. Узбекская сторона рассчитывает, что по итогам визита стороны подпишут ряд двусторонних документов.

Администрация США считает, что визит Мирзиёева в Вашингтон откроет новую эпоху двустороннего стратегического партнерства. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента.

"Мы с нетерпением ожидаем исторический визит президента Мирзиёева в Вашингтон, который ознаменует начало новой эры стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Узбекистаном. Визит углубит двусторонние отношения с учетом широкого спектра обоюдных приоритетов, таких как укрепление региональной безопасности, торговли и экономического развития, взаимосвязанности [республик] региона, а также роли Узбекистана в Центральной Азии и поддержки им усилий США в Афганистане", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, по его словам, администрация Трампа исходит из того, что предстоящие встречи Мирзиёева с американским руководством укрепят шестисторонний формат переговоров США и бывших советских республик Центральной Азии, позволят Вашингтону и Ташкенту конструктивно взаимодействовать в рамках этого механизма по "спектру вопросов, включая Афганистан".

В Ташкенте также возлагают большие надежды на визит Мирзиёева. "Президенты Трамп и Мирзиёев возобновят двустороннее стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Узбекистаном. Они также обсудят прогресс Узбекистана в осуществлении важных реформ, расширении торговли и инвестиций, а также в решении проблем региональной безопасности, включая стабилизацию в Афганистане", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Мирзиёева Комил Алламжонов.

По его словам, программа "исторического визита" предусматривает переговоры в Конгрессе, Пентагоне, Госдепартаменте и во Всемирном банке. По их итогам запланировано подписание пакета документов в политической, экономической, военной и военно-технической сферах.

Визит Мирзиёева в Вашингтон вызывает пристальный интерес экспертного сообщества. Это объясняется, в частности, тем, что республика имеет соглашения о стратегическом партнерстве с Россией и США, уровень отношений которых находится в последнее время на беспрецедентно низком уровне. Узбекские специалисты утверждают, что в визите Мирзиёева в США нет скрытых мотивов. По их мнению, на переговорах будут обсуждаться крупные инвестиционные проекты в нефтегазовой и энергетической отраслях. Речь, скорее всего, пойдет о приглашении компаний Chevron и Exxon Mobil к геологоразведке и добыче полезных ископаемых, а General Electric - к участию в реконструкции энергетических станций республики.

Ожидается также расширение военно-технического сотрудничества. Эксперты считают, что речь может идти, в частности, о поставках вооруженным силам республики современных средств связи, зенитно-ракетных комплексов, некоторых видов автоматического стрелкового оружия и амуниции, а также о расширении взаимодействия в военном образовании и подготовке кадров.