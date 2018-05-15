Президент Монголии встретился с главой Республики Тыва

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе в понедельник, 14 мая состоялась встреча президента Монголии Халтмаагийн Баттулга и главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола, сообщает Монцамэ.

Поблагодарив главу Монголии за прием, Кара-оол выразил заинтересованность в активизации сотрудничества с Монголией в торгово-экономической, промышленной и дорожно-транспортной сферах.

В свою очередь, Баттулга обменялся с ним мнениями о возможности открытия прямого рейса между двумя городами и строительства железной дороги в направлении Кызыл-Цагаан-Толгой, являющейся частью северного железнодорожного коридора.

Стороны единодушно согласились, что активизация бизнес-контактов и расширение связей между народами двух стран сыграют важную роль в развитии двустороннего сотрудничества.