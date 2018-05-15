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  15 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шарль Азнавур из-за проблем со здоровьем отменил поездку в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - В минувшие выходные 93-летний Шарль Азнавур, находясь в своём имении на юге Франции, упал и повредил левую руку. В настоящее время на перелом наложен гипс, который Азнавуру придется носить до конца мая, сообщили СМИ.

Из-за травмы старейшине французского шансона пришлось перенести на неопределённый срок намеченные ранее на май выступления в Японии и Узбекистане.

Окружение Азнавура уверено, что он возобновит концертную деятельность и начнёт 5 июня в Монако обширное турне, которое затем продолжится на фестивале «Алуна» (юг Франции), в Италии, Лондоне, Испании. Оно также пройдёт через концертные площадки в Германии, Хорватии, США, Австралии, Киеве и Брюсселе, завершившись в пяти французских городах.

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